Jak malować ściany? Krok po kroku

Kolejnym krokiem, kiedy już wszystko mamy zabezpieczone i żadnym meblom nie są straszne chlapnięcia farbą, jest odpowiednie przygotowanie ściany. Co to oznacza? Jeżeli nasza ściana jest świeżą, jeszcze nie była pokryta farbą lub tapetą, a do zamalowania mamy tynk, to sprawa jest prosta – malujemy około miesiąc po zagruntowaniu tynku. Jeżeli jest to płyta gipsowo-kartonowa malujemy ją dopiero dzień lub dwa, po wyschnięciu masy szpachlowej. To jak szybko rozpoczniemy malowanie będzie zależeć głownie od temperatury i wilgotności pomieszczenia, czyli od tego jak szybko wyschnie masa szpachlowa.