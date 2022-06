Najciekawsze projekty domów na wąską działkę!

Dwupiętrowy domek o powierzchni jedynie 55.24 m² zaskakuje swoją funkcjonalnością. Choć wydawało by się, że przebywając w tak ciasnej przestrzeni spokojnie można nabawić się klaustrofobii, architekci zadbali o to, aby wnętrze budynku było komfortowe. Dzięki ograniczeniu podziałów architektonicznych do minimum domek wydaje się większy, a światło przenika każdy jego zakątek. Białe ściany, jasna drewniana podłoga oraz wysoki sufit dodatkowo powiększają optycznie wnętrze, sprawiają że jest ono bardziej przestronne.

