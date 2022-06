Drzwi balkonowe – najciekawsze pomysły!

Patio po środku domu to luksus, o którym ciężko nam nawet zamarzyć, jednak tutaj to zobaczymy. Przeszklone zewsząd patio, kryje w sobie z każdych stron drzwi balkonowe, przez które możemy dostać się do ogrodu. Autorskie Studio Projektu Qubatura zadecydowało, by w tym projekcie różnica w wyglądzie między drzwiami i oknami była jak najmniej zauważalna. Dzięki temu mamy swobodny widok ogrodu na przestrzał, z każdego punktu domu.