Dom z innej galaktyki!

Pozornie zwyczajne i całkowicie normalne domy jednorodzinne, które oglądamy codziennie przemieszczając się po polskich osiedlach, mogą skrywać w sobie zupełnie nadzwyczajne wnętrze. Tradycyjne fasady niekoniecznie oznaczają, że znajdujące się za nimi pomieszczenia zaaranżowano równie klasycznie.

Do takiego właśnie domu, zlokalizowanego w Koszalinie, a zaprojektowanego przez Studio Projektowe Projektive, zabierzemy Was dzisiaj. Z zewnątrz jest to normalny dom jednorodzinny o nowoczesnym charakterze. W środku jednak zupełnie Was zaskoczy! Zaintrygowani? Obejrzyjcie zdjęcia wykonane przez Radka Kurzaja!