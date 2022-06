7 oznak na to, że nadszedł czas na remont mieszkania!

Boazeria, czyli tak naprawdę okładzina ścian jako element dekoracyjny – żegnamy się z boazerią, która była modna 30 lat temu. Teraz powraca, ale w zmienionej formie, która nie oznacza wykańczania boazerią całego pomieszczenia od podłogi aż po sufit! Oprócz tego, jeśli nie dbamy o porządek, to boazeria staje się siedliskiem zarazków i kurzu – a tego wolimy uniknąć we wnętrzu naszego domu. Jeśli macie starą boazerię wykonaną z PVC, to powinniście się jej jak najszybciej pozbyć. Jest to mało estetyczne i też nienajlepsze rozwiązanie do wnętrza. Wygląda, jakby zatrzymało się w czasie i ktoś po prostu zapomniał o remoncie mieszkania przez kilkadziesiąt lat…