Biurka dla dzieci – 10 niecodziennych przykładów

To nowoczesna propozycja biurka dla dzieci, lecz przypominająca stylowy sekretarzyk z dawnych czasów. W jego typowej odsłonie tak jak tutaj, znajdują się małe szufladki powyżej stołu. Dzięki temu zyskuje się miejsce do przechowywania drobnych rzeczy i półkę na wąskie przedmioty takie jak, na przykład podparte obrazki. Biurko wykonane jest w całości z pięknego drewna. To propozycja nie tylko biurka dla dzieci i młodzieży, ale także spokojnie można go zaadaptować do roli toaletki! Wystarczy duże lustro naprzeciwko i miejsce do makijażu gotowe!