Pokój dziewczynki – 11 aranżacji!

Tiulowe pompony to ostatni krzyk mody w dziewczęcych pokojach. Tak samo zresztą jest z bawełnianymi, kolorowymi lampionkami, które niezwykle dodają uroku wnętrzu po zmroku. To dodatki idealne dla małych, aspirujących baletnic i nie tylko. Oba te elementy można samemu wykonać. Do It Yourself to trendy i eko ruch, który warto wcielić w życie! Nie musimy wspominać o oryginalnych obrazkach, które możemy powiesić na ścianie lub tak jak tutaj postawić na półkach. Warto zmieniać dekoracje dziecka częściej tak, by regularnie, pozytywnie go zaskakiwało, cieszyło i inspirowało.