Schody wewnętrzne – 10 nowoczesnych przykładów!

Oto przykład schodów opartych na metalowej konstrukcji grubych belek, podpierających stopnie od spodu. Ten sam materiał wykorzystany jest w balustradzie, która podparta jest jedynie na nielicznych słupkach. To przykład otwartej balustrady, która nie zabezpiecza, na przykład rzeczy przed upadkiem na dół, a daje podparcie dłoni. Mimo wszystko, nie ma w tym ogromnej różnicy w bezpieczeństwie ich użytkowania (dla dorosłych) od tych standardowych, lecz jest ładną, przestrzenną kompozycją wnętrza.

Oprócz tego na tym zdjęciu zauważyć można zgodność różnych typów schodów w jednym domu. Pod tymi głównymi, drewnianymi znajdują się drugie poniżej, jednak są one wkomponowane w stylistykę podłogi. Domyślać się możemy, że te węższe schodzą do piwnicy lub do innego pomieszczenia gospodarczego, rzadziej użytkowanego, dlatego nie są wyeksponowane w taki sposób jak te główne. To dobry przykład tego, że w jednym domu schody zależnie od położenia mogą wyglądać zupełnie inaczej. Sztuka jedynie, lub aż w tym, by zaprojektować je tak, by pasowały do siebie i całego wnętrza domu. To, dzięki grafitowej barwie podstopni schodów niższych, asymilującej się z balustradą, udało się Pracownie Wnętrz Kodo bezsprzecznie!