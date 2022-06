Iglaki w ogrodzie – krótki przewodnik

Iglaki to najlepszy pomysł na zielony ogród przez cały rok. W Polsce są szczególnie popularne ze względu na mrozoodporność oraz to, że w przeciwieństwie do roślin liściastych jesienią nie wymagają ciągłego grabienia liści. Wielość gatunków o zróżnicowanych pokrojach, kształcie i kolorach igieł pozwala stworzyć w ogrodzie oryginalne kompozycje. Iglaki są również dobrym tłem dla innych roślin – bylin i krzewów liściastych. Warto wykorzystać je w aranżacji ogrodu nie tylko ze względów estetycznych, ale również praktycznych. Odpowiednio dobranie nie będą wymagały nadmiernej pielęgnacji, a przy tym będą cieszyć nasze oko przez cały rok. O czym pamiętać wykorzystując iglaki do aranżacji ogrodu? Jaki powinniśmy o nie dbać i jak komponować ze sobą oraz innymi roślinami? – przeczytajcie nasz krótki przewodnik!