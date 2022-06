Smartfony i tablety w domu – najbardziej stylowe pomysły!

Każdy z nas znalazł się kiedyś w takiej sytuacji, że nie mógł znaleźć ładowarki do telefonu, a wskaźnik baterii był bliski zera. Od teraz nie musicie się przejmować plątaniną kabli, ani tym, gdzie zostawiliście ładowarkę! Tworząc w domu miejsca do ładowania możecie mieć ten problem z głowy. Dostępne są dwie opcje: pierwsza dotyczy ładowarek bezprzewodowych, które są małą podstawką z plusem. Tę ładowarkę musimy podłączyć do prądu, jednak na niej możemy po prostu położyć telefon (lub kilka!) a one będą się ładować, bez potrzeby wpinania żadnego kabla. Takie podkładki można postawić na meblach lub mogą być też kompatybilną częścią mebla – fabrycznie w niego wbudowaną. Innym wyjściem są meble zasilane energią słoneczną, tak jak widoczny na zdjęciu stolik. Jest zupełnie bezprzewodowy i ładuje się w dzień, możemy go przenosić i nie potrzebujemy żadnego kabla, aby go podłączyć do źródła prądu. Jedynym kablem jaki będziemy musieli mieć, to ten łączący stolik z tabletem lub smartfonem. Proste, ekologiczne i praktyczne!