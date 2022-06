Skalniaki – najpiękniejsza ozdoba ogrodu!

Skalniaki to rodzaj ogrodów, w których najważniejszym elementem kompozycyjnym są kamienie oraz odpowiednio dobrane rośliny. Swoim wyglądem naśladują wysokogórski krajobraz. Większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić bez nich przydomowego ogródka. Trudno się dziwić, spływające po kamieniach pędy, wyłaniające się z kamiennych szczelin niewielkie rośliny i kępy kwitnących, drobnych kwiatów tworzą wspólnie kompozycję, która wzbudza zachwyt, nie tylko ze względu na swoje piękno, ale i naturalny charakter.

Skalniaki są niezwykłą dekoracją, ale do ich wykonania potrzebna jest podstawowa wiedza o właściwym usytuowaniu, doborze kamieni, roślin i odpowiedniej pielęgnacji, która jest bardziej pracochłonna niż nam się to wydaje na pierwszy rzut oka. Jak stworzyć zachwycający skalniak, który będzie ozdobą naszego ogrodu? O czym pamiętać i na co zwrócić szczególną uwagę podczas komponowania ogrodu skalnego? – przeczytajcie nasz krótki przewodnik!