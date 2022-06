Mój piękny ogród w stylu japońskim

Mój piękny ogród to też miejsce medytacji, dlatego w jednej jego części znajduję się suchy ogród KARESANSUI. Jest to typ ogrodu związany z praktyką medytacyjną zazen, polegającej na dążeniu do poznania swojej prawdziwej natury, osiągnięcia stanu pustki. Płaski ogród ze żwirem symbolizującym wodę, głazami wyobrażającymi wyspy i grabionym piaskiem naśladującym uderzające w nie fale to symboliczne przedstawienie wszechświata. Powstał za sprawą mnichów buddyjskich, którzy poszukiwali spokojnego miejsca, gdzie mogli by się wyciszyć. Ogrody suche są proste, surowe oraz poprzez odrzucenie kwitnących oraz przebarwiających się jesienią roślin praktycznie niezmienne przez cały rok. Ta ich stałość dodatkowo pomaga w skupieniu i w całości oddaniu się medytacji.