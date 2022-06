Prosta aranżacja okien dla każdego!

W zależności od tego jakim wnętrzem dysponujemy i jakie okna posiadamy, należy zdecydować się na odpowiednią aranżację, która w każdym przypadku będzie inna. Zależy to od szerokości, wysokości okna, materiału z jakiego została wykonana framuga oraz przede wszystkim do jakiego pokoju przynależy. Aranżacja okien powinna być dopasowana zarówno do wystroju wnętrza, jak też schludnie prezentować się od zewnątrz. To, czy skusimy się na firanki i zasłony, czy na żaluzje i rolety jest uwarunkowane naszymi preferencjami i dostępnością światła dziennego, jak też widocznością domu. Dzięki odpowiedniej aranżacji możemy zachować nieco więcej prywatności w domowym zaciszu, ale nie będzie to wyglądać na żelazną twierdzę. Nie wszystkie pomysły są odpowiednie dla każdego, jak np. w przypadku alergików, którym raczej odradza się posiadanie firan i ciężkich zasłon.

Aranżacja okien to jeden z ostatnich etapów urządzania domu. Jednak jest równie istotny, jak wszystkie pozostałe dekoracyjne elementy, ponieważ może diametralnie odmieć przestrzeń. Wybraliśmy kilka przykładów, które będą pasować do każdego wnętrza. Inne pomysły na fantastyczne aranżacje okien można znaleźć w tym artykule: Dekoracja okien – jak to zrobić ładnie i praktycznie?