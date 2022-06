Inspiracje wnętrz – skąd je czerpać?

Do urządzenia wnętrza inspiracją może być ulubiony kolor. Tak jak w stylu skandynawskim króluje biel, tak w wiejskim naturalny kolor drewna, męskim czerń i tak dalej. Może to być również jeden mocny akcent barwny zastosowany, na przykład w centralnym punkcie pomieszczenia. Biały to kolor uniwersalny, który może tworzyć całe wnętrze lub być świetnym tłem do tego co chcemy szczególnie we wnętrzu uwydatnić.