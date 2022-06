Top 5 tygodnia – od nudy do domu marzeń!

Ten wspaniały dom na leśnej działce łączy w sobie to, co najlepsze, z tradycji i nowoczesności w architekturze. Naturalne materiały znajdziemy tu w towarzystwie najnowszych, bardzo funkcjonalnych rozwiązań. Dom ten pozostaje w stałym kontakcie z otaczającą go naturą, nie tylko poprzez użyte do jego wybudowania i wykończenia materiały, ale także dzięki wielkopowierzchniowym przeszkleniom, wpuszczającym otoczenie do środka. Zachwyca zwłaszcza strefa dzienna- jej zdjęcia znajdziecie w Katalogu Inspiracji Dom – marzenie pośrodku lasu!