W szarym domu życie pełne koloru!

Wchodzimy do środka, gdzie zostajemy zaskoczeni hojnym użyciem czerni w projekcie aranżacji przedpokoju. Czarne są drzwi, czerń znajdziemy na ścianach, czarne są nawet stopnie od dołu! A jednak mamy do czynienia z jasną przestrzenią. Jest to zasługa przeszklenia odpowiadającemu wysokości pierwszego piętra oraz jasnego parkietu. Wróćmy jeszcze na chwilę do ażurowych schodów, których oryginalna forma przypomina zygzak. Umiejscowienie roślinnej dekoracji pod nimi to rozwiązanie do skopiowania w naszych domach!