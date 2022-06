Jak mieszkają zodiakalne Lwy?

Wnętrze domu Lwów powinno być zaaranżowane w taki sposób, aby pozostawiało im odpowiednią przestrzeń i swobodę życia. Duże okna, wpuszczające do środka mnóstwo naturalnego światła, pełnią bardzo istotną rolę. Pomieszczenia nie powinny być oddzielone od siebie granicami- życie na otwartej przestrzeni najbardziej odpowiada Lwom. Strefa dzienna musi być dostosowana do pulsującego życia towarzyskiego Lwów- duże i wygodne kanapy, pokaźnych rozmiarów stolik kawowy, bliska odległość do kuchni, wszystko to spełnia ważką rolę, zwłaszcza, gdy zodiakalne Lwy przyjmują gości.