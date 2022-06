Stodoła w ultra nowoczesnej odsłonie!

Na końcu korytarza można napotkać bardzo ciekawie zaaranżowany kącik. Królują tutaj schody w dwóch wydaniach. Pierwsze z nich pełnią również funkcję… Półki! Dzięki temu można tutaj schować wszystkie ulubione lektury. Ich kolorowe grzbiety bez wątpienia wprowadzają do tej przestrzeni pozytywną energię! To rozwiązanie powinno w szczególności spodobać się tym z Was, którzy uwielbiają pomysłowe i funkcjonalne akcenty. Drugie schody prowadzą na poddasze. Wyglądają one tak, jakby wisiały w powietrzu. Ich cała konstrukcja emanuje lekkością, a jednocześnie gwarantuje to, że z pewnością te schody posłużą domownikom przez wiele lat.