Luksus w parterowym domu!

Sam pomysł na to, jak zaaranżować podłogi, ściany, czy jakie meble do pokoju wybrać nie wystarczy, jeżeli chcecie mieć piękne i przytulne wnętrze. Dbałość o spójne ze sobą akcesoria może być nie lada wyzwaniem, w końcu większość z tych przedmiotów kupujemy w innych sklepach, gdzie kolor czy styl mogą się od siebie znacząco różnić. Projektanci podpowiadają, jak skutecznie rozprawić się z tym problemem. Przede wszystkim postawcie sobie cel, w jakiej stylistyce chcecie zaaranżować wystrój domu. Potem zdecydujcie z jakich materiałów i w jakich kolorach powinny być kolejne elementy. Warto pomóc sobie poprzez wyszukiwanie konkretnych inspiracji, chociażby na naszej stronie. W tym przypadku projektanci zdecydowali się na dodatki w klasycznym stylu vintage. To, co je łączy, to w większości głęboki brąz i eleganckie wykonanie. Pomimo nagromadzenia wszystkich przedmiotów przestrzeń pokoju nadal jest jednak stonowana i delikatna, wszystko to za sprawą zrównoważonego dopasowania akcesoriów i odpowiedniego rozmieszczenia ich we wnętrzu.

Zamieszkać jak najbliżej natury!