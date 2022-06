Oaza wiejskiej sielanki!

Jakiś czas temu pokazywaliśmy Wam niesamowity dom architektów we Wrocławiu, który z pewnością zachwycił wszystkich miłośników nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Nie jest jednak regułą, że wszyscy architekci swoje gniazdka traktują jak pole do eksperymentów. Oni, tak jak my, mają swoje ulubione style i materiały, dlatego też projekt, który chcemy przedstawić Wam dzisiaj jest diametralnie inny. Profesjonaliści z BM-Architekci stworzyli prawdziwie rodzinny dom, zapraszający do środka już samą fasadą. Wnętrza opływają drewnem, swojski styl wiejski miesza się z funkcjonalnym, współczesnym designem oraz rozplanowaniem pomieszczeń.

Przenieśmy się zatem do Hornówka i wejdźmy do środka tej wyjątkowej, urokliwej konstrukcji…