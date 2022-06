Ferrari wśród domów jednorodzinnych!

Nowoczesna architektura to gra z geometrią, dlaczego zatem miałoby być inaczej z domami jednorodzinnymi? I one mogą stać się pochwałą prostoty, zachwycać przejrzystością struktury i oryginalnością rozwiązań. Z takim właśnie przekonaniem profesjonaliści z Gramming Rosenmüller Architekten podeszli do konstrukcji budynku, który dzisiaj przykuł naszą uwagę.

To innowacyjne studio z Monachium kierowane jest przed dwóch inżynierów Birgit Rosenmüller oraz Oliver'a Gramming. Nasz wirtualny spacer po ich kreacji umożliwią piękne zdjęcia autorstwa Martin'a Kreuzer'a. Nie czekajmy już dłużej, czas rozpocząć zwiedzanie…