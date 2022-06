Maksimum minimalizmu!

Północna fasada budynku ma długość 28 metrów, wydaje się, że mamy do czynienia z małym, parterowym domkiem. Jak złudne jest to wrażenie, dowiemy się już za chwilę. Fragment budynku, który widzimy po lewej stronie na zdjęciu, to dyskretny garaż. Jest on tej samej wysokości co fasada domu, jednak obie konstrukcje dzieli wąskie przejście zakończone schodami, prowadzącymi prosto do ogrodu w dolnej części działki.