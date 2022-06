Nowoczesność na nowym poziomie!

Ten budynek, który został przeprojektowany z domu z lat 70, niewątpliwie został stworzony z myślą o niezwykłym otoczeniu. Transformację do obecnego stanu zawdzięczać możecie architektom z Specht Harpman, z którymi właściciele tego obiektu pierwotnie skontaktowali się po to, by zmodernizować kuchnię! Budynek położony został pośród bujnych lasów i wznosi się na szczycie wzgórza, dzięki czemu można poczuć prawdziwą bliskość z przyrodą. Z każdej strony tego nietuzinkowego obiektu, możecie podziwiać rozległą zieleń, dzięki dużym, szklanym panelom, tworzącym ściany zewnętrzne. Jednak nie powinniście skupiać swojej uwagi jedynie na zewnętrznej części tego domu – wnętrze jest równie spektakularne! Zobaczcie sami!