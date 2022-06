Jak estetycznie ukryć kosze na śmieci?

Innym wyjściem, już raczej dla tych odważniejszych, którzy lubią eksperymentować z kolorem, jest pomalowanie koszy na śmieci lub oklejenie ich ciekawymi wzorami. Może być to nieco ekstrawaganckie, ale jeśli cały dom mamy utrzymany w niekonwencjonalnej formie, to z pewnością będzie pasować. Jednak powinnyśmy zwrócić uwagę na to, że w tym przypadku, kosz na śmieci będzie dodatkowo przyciągał uwagę. Zanim przystąpimy do przemalowywania zielonego kubła, zastanówmy się, czy chcemy, aby to on był jednym z bardziej charakterystycznych elementów podjazdu do naszego domu, czy może wolimy aby goście zwracali uwagę na zasadzone tulipany?