Nowe szaty Króla!

Wnętrza są jednorodne lecz tętniące życiem, gdzieniegdzie znajdziemy intensywne akcenty kolorystyczne. W otwartym salonie nareszcie jest wystarczająco dużo przestrzeni, by móc oddychać swobodnie! Jak ważne były dla architekta czyste linie, widać doskonale patrząc na zabudowane meble, do których dopasowany jest nawet stylowy kominek. Giną w nich nawet drzwi, które zauważamy teraz tylko dlatego, że są otwarte. To właśnie za nimi znajduje się dobudówka z sypialnią. Dlatego też za szklanymi półkami regału znajdziemy ciemny filc, który wycisza odgłosy ze strefy dziennej, zapewniając pełen relaks w sypialni. A przy tym tworzy on kolorystyczny kontrast, nawiązując do wygodnej kanapy. Tutaj każda decyzja była przemyślana na wielu poziomach!