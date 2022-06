Pan Tadeusz w XXI wieku!

Wszystkie powierzchnie zdecydowano się pomalować na biało, co doskonale komponuje się z ciemnymi wykończeniami z drewna. Masywne bele na suficie wprowadzają do wnętrza wiejski czar, a duże okna, o odnowionych framugach, wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła, czyniąc salon jasnym i przestronnym. Wygodne, ale eleganckie meble składają się na wyposażenie tego pomieszczenia. Klasyczna kanapa, komfortowy fotel i ratanowe siedzisko, choć niepodobne do siebie pod względem stylu, zdają się tworzyć doskonałą estetycznie całość.