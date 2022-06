Spełnij marzenie o wiejskiej kuchni!

Blaty, czyli powierzchnie robocze, są podstawą aranżacji każdej kuchni, bez względu na styl, wielkość czy kolor zabudowy. To dzięki nim nasza praca staje się bardziej zorganizowana, poukładana oraz komfortowa. To co w kuchni liczy się najbardziej to ergonomia, czyli dostosowanie warunków pracy do indywidualnych potrzeb człowieka. Bez tego nie będziemy w stanie czerpać tyle przyjemności ile może dać nam gotowanie dla rodziny znajomych. Blat powinien posiadać odpowiednią długość oraz głębokość. Dostosowując go do naszych potrzeb pamiętajmy o skoordynowaniu naszych warunków fizycznych z możliwościami przestrzennymi kuchni. Im większa kuchnia tym więcej powierzchni roboczych powinno się w niej znaleźć. Typowo rustykalny blat, to drewniana bądź kamienna powierzchnia utrzymana w surowym stylu, nadająca szafkom oraz całej kuchni naturalnego, ciepłego, domowego klimatu.