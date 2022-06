Ogród frontowy na 7 sposobów!

Tak jak elewacja, drzwi główne, tak ogród frontowy i ogólna estetyka wejścia do budynku jest wizytówką właścicieli domu. To pierwszy obraz, który rzuca się w oczy odwiedzającym nas gościom. Wcale nie musi to być spektakularna roślinność i droga zabudowa, by ogród frontowy robił wrażenie na znajomych, interesantach lub nawet przypadkowych przechodniach. W ogrodach tak jak we wnętrzach, czasami mniej znaczy więcej, a i dbałość o detale robi dużą różnicę. Projektowanie ogrodów to zupełnie inna działka niż aranżacja wnętrz, jednak można w nich rozpoznać jednakowe dla wnętrz nurty przewodnie. Odpowiednio dobrana roślinność tworzy obraz wejścia domu zapraszającym oraz – jeśli pokusimy się o daleko idące wnioski – może również uprzedzać o stylu w jakim urządzone jest wnętrze domu. W tym artykule pokażemy Wam jak na różne sposoby może wyglądać reprezentatywne wejście do domu pokryte zielenią.

Wspaniałe ogrody zobaczycie też w Katalogach Inspiracji 7 sprawdzonych sposobów na zabójczy ogród!, 10 kreatywnych pomysłów na nowoczesny ogród! i 6 super pomysłów do małych ogrodów! Zapraszamy!