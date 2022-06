Jak urządzić mieszkanie w stylu skandynawskim?

Skandynawowie to narody żyjące w chłodnym klimacie, lecz pośród szczególnie pięknej przyrody i krajobrazów. Tak też jednym zdaniem można określić styl wystroju wnętrz, który reprezentują. Otóż – chcąc przełożyć to na sztukę aranżacji mieszkań – z pozoru chłód skąpanych w bieli wnętrz przełamują ciepłymi, barwnymi dodatkami i wykonanym z naturalnych tworzyw wyposażeniem. Mieszkanie w stylu skandynawskim metaforycznie ma odgrywać rolę tła dla zachwycającego widoku zza okna, a wiadomo, że najlepszą bazą jest biel – stąd ten dominujący kolor. Wrażenie ciepła w domu potrafią stworzyć materiały i oświetlenie, a nie tylko stereotypowo kolorowe ściany. Dlatego też mylą się Ci, którzy uważają, że mieszkanie w stylu skandynawskim jest zimne i bezduszne. Biel to nie tylko czystość, prosta forma, ale też wrażenie przestronności, oddechu i inspiracja dla nowych pomysłów, które łatwo w takim wnętrzu zrealizować lub szybko zmienić! Poszanowanie natury, życie zgodnie z nią, czyli pojawiający się we wnętrzach recykling to także łatka, którą bez zawahania możemy przypiąć tej kulturze. W tym artykule podpowiemy Wam w kilku punktach czym najbardziej charakteryzuje się mieszkanie w stylu skandynawskim i jak je samemu urządzić.

Architektura i aranżacje skandynawskich domów od zewnątrz również jest szczególna, dlatego warto przestudiować i ten aspekt projektowania. Zapraszamy!