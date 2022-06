Sypialnia w stylu skandynawskim – aranżacje dla Ciebie!

Ta nowoczesna sypialnia w stylu skandynawskim ma w sobie pierwiastek wiejskiego domku na przedmieściach. Przywodzi nam to na myśl piękny, drewniany sufit z gołymi belkami i krokwiami oraz kamienna ściana nośna widoczna za łóżkiem. W tej sypialni znalazło się wydzielone miejsce na łazienkę, odgrodzone niepełną ścianką działową, do której przystawione jest łóżko. To wspaniały pomysł, który daje wnętrzu wrażenie przestronności i stwarza pozory mieszkania na piętrze w stylu loft. Aby połączyć wysoki sufit z podłogą, ale nie zabrać całości współczesnego stylu, na białej, jednolitej wylewce podłogowej pod łóżkiem zainstalowano podest z drewna w podobnym kolorze do dachu. Łóżko w sypialni to zawsze centralny punkt pomieszczenia, dlatego takie podkreślenie „pozycji” tego mebla jest bardzo trafione. Poza tym luksusowe łóżka często są wysokie, bo wtedy spanie na nich daje nam uczucie wyjątkowości i bezpieczeństwa. Kolejnym i ostatnim wartym wspomnienia ciekawym pomysłem w tej sypialni jest wiklinowy fotel zawieszony na suficie. Jest to oryginalna i niecodzienna idea na urozmaicenie wystroju wnętrza. Mogą to być też huśtawki, lub fotel bujany często pojawiający się w tego typu relaksacyjnych pokojach. Fantastyczny widok!