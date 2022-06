Różne rodzaje drzwi garażowych – które wybrać?

Bramy uchylne są nazywane też płytowymi. To najpopularniejszy typ bramy. Do otwarcia bramy uchylnej potrzebne jest miejsce przed garażem, gdyż dolna część bramy wysuwa się na zewnątrz garażu. Dlatego jeśli podjazd jest niewielki, nie wybieraj tej bramy. Jej skrzydło podczas otwierania unosi się do góry i chowa wewnątrz garażu, zajmując około 50 cm. Przed taką bramą samochód musi się zatrzymać w odległości co najmniej 0,5 m. Potrzebne jest też miejsce wewnątrz garażu, ponieważ porusza się ona wzdłuż prowadnic montowanych pod sufitem. Ich sporą zaletą jest bardzo atrakcyjna cena i ciekawe wzornictwo.