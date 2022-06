Gdzie przechowywać, żeby zaoszczędzić miejsce?

Miejsce pod łóżkiem to bardzo często pusta przestrzeń, którą co jakiś czas odkurzymy i tak naprawdę… to wszystko. Jednak jeśli zechcemy ją wykorzystać, okaże się, że zmieścimy w niej całkiem sporo! Wybierając łóżko do sypialni możemy od razu zdecydować się na takie, które ma wbudowaną szufladę. Zmieścimy w niej dodatkową pościel i poduszki. Tak właściwie to możemy ta schować wszystko, a miejsca jest całkiem sporo – zależy to głównie od wysokości i wielkości łóżka. W przypadku łóżek bez takich szuflad, możemy je dokupić albo zdecydować się na kilka dobrze prezentujących się pudełek. W ten sposób wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy gdzieś schować, ale nie mamy na nie miejsca ani w szafie, ani na regale, możemy po prostu poukładać w pudełku i wsunąć pod łóżko. Warto jednak pamiętać o delikatnym podpisaniu pudełek, abyśmy nie musieli przeszukiwać wszystkich chcąc coś znaleźć. Zupełnie inną kwestią jest przechowywanie pod łóżkiem piętrowym, ale o tym możecie przeczytać w tym artykule: Jak pomysłowo wykorzystać przestrzeń pod łóżkiem?