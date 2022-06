Tak mieszka się nowocześnie i stylowo!

Skręcamy w lewo i przechodzimy w głąb mieszkania. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń to podstawa! Z jadalni łatwo możemy przejść do kuchni lub salonu. Na razie decydujemy się na pokój dzienny, gdzie umieszczono wygodny, ciemny narożnik, który kontrastuje z jasnoszarym, miękkim dywanem. Aż ma się ochotę dotknąć tych tekstur! Chociaż wykorzystano neutralne kolory, to udało się stworzyć tutaj przytulną atmosferę, skłaniającą do relaksu. Zauważmy jeszcze w jak ciekawy sposób drewniana ściana, o której wspominaliśmy już wcześniej, wraz z ażurową konstrukcją z lamp wyznaczają korytarz prowadzący do pozostałych pomieszczeń. Każdy element ma tutaj swoje role do odegrania!