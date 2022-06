Dom jednorodzinny z wnętrzem pełnym bieli!

Przechodzimy do salonu, gdzie dominującym elementem jest ogromna, ciemnoniebieska kanapa. Bez problemu możemy wyobrazić sobie relaks na niej po męczącym dniu. Ten mebel wręcz skłania do wypoczynku! Umieszczenie go zaraz przy przeszklonym wyjściu na taras pozwala cieszyć się tutaj naturalnym światłem, co daje doskonałe warunki nie tylko do oglądania telewizji, ale i przyjemnej lektury. W całym mieszkaniu możemy zaobserwować położone gdzieniegdzie małe dywaniki o oryginalnych wzorach, które zapewniają poczucie przytulności w niemal każdym kącie!