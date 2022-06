10 rzeczy, których nigdy nie czyścisz, a powinieneś!

Niestety – po dłuższym czasie używania pralki, zaczyna ona nieprzyjemnie pachnieć. Niektóre z urządzeń posiadają program je czyszczący, jednak część z nich nadal potrzebuje do tego sprawnych rąk i pomysłowej głowy. Nie zapominajmy, by raz na jakiś czas wykonać pranie włączając program wykorzystujący najwyższą możliwą temperaturę prania oraz od czasu do czasu dodatkowo wypompowujmy wodę z pralki. Sprawdzajmy, czy w pojemniku, który uzupełniamy płynem i proszkiem nie zbiera się woda. Wyjmijmy szufladę i dokładnie ją umyjmy. Wyczyśćmy też przestrzeń, do której z powrotem ją włożymy. Dokładnie wyczyśćmy uszczelki bębna – tam też zbiera się brud! Czynności te wykonujmy regularnie – nie zapominajmy o nich, by nie dokładać sobie znacznie więcej pracy, gdy sytuacja będzie krytyczna! Jest tyle rzeczy, których nie czyścimy, a powinniśmy robić to przynajmniej raz w miesiącu.