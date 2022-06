Jak połączyć salon z jadalnią?

Nie zawsze salon z jadalnią muszą do siebie pasować. Tak, jak widzimy, salon jest nowoczesny, modernistyczny, bawi się stylem, zaś jadalnia pozostaje w jego cieniu. Nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, które pomieszczenie jest tym ważniejszym dla domowników. Salon z jadalnią, tak jak w tym przypadku praktycznie tworzący jedno pomieszczenie, ale symbolicznie rozdzielone krzesłami, mogą stanowić dwa odrębne światy pomimo braku ściany pomiędzy nimi. Nawet jeśli ta ściana zostanie zburzona, aby optycznie powiększyć przestrzeń, to wciąż mogą być to dwa pomieszczenia, które posiadają zupełnie inne funkcje. Jadalnia służy jako miejsce spożywania posiłków, a salon stanowi centrum relaksu dla całej rodziny.