Pomysłowe szafy na buty

Porozrzucane w przedpokoju buty to niezbyt przyjemny widok. Przed wyjściem nie możemy znaleźć drugiego buta do pary, czasem o jakiegoś się potkniemy i generalnie ten brak ładu nie jest niczym dobrym. Ten problem można łatwo rozwiązać! Szafy na buty to nie tylko ułatwienie dla nas, bo teraz już będziemy wiedzieć, gdzie jest nasz drugi but. Jeżeli dbamy o buty, to ich odpowiednie przechowywanie na pewno będzie im sprzyjać.

W zależności od wielkości naszego przedpokoju możemy przebierać w rozmaitych szafkach i półkach na obuwie. Po zdecydowaniu, czy będzie to duża szafa, malutka komoda, czy miejsce pod wieszakiem – czas na wybór stylu. A niepozorne szafki na buty też przejawiają tendencje stylistyczne! Od klasycznych przez nowoczesne po industrialne. Pamiętajmy, że przedpokój to pierwsze, co widzi gość wchodząc do naszego domu, więc warto zadbać o porządek i estetykę tego miejsca.

Wybraliśmy kilka przykładów, które pomogą Wam wybrać odpowiednie szafy na buty.