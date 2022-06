Przegląd najlepszych materiałów na podłogi!

Powierzchnia antypoślizgowa często wymaga zastosowania na terenach użyteczności publicznej, na przykład na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gdzie często rozlewa się woda, równiach pochyłych, na przykład w garażach. Jednak my pochylimy się nad kwestią podłogi antypoślizgowej do domu, czyli płytek stosowanych do łazienek lub na balkonach czy tarasach.

Każde płytki mają pewne parametry odporności na ścieranie, zarysowanie lub właśnie antypoślizgowe, niezbędne na podłogę do łazienki ze względów bezpieczeństwa użytkowania. Takie płytki powinny być układane szczególnie w newralgicznych miejscach pod brodzikiem i wanną gdzie stąpanie mokrą stopą jest bardzo częste. Antypoślizgowość dla bosej stopy określa się klasami A, B, C, gdzie A to najmniej zabezpieczająca, a C z najlepszymi parametrami antypoślizgowymi. Warto wiedzieć, ze klasa antypoślizgu na sucho nie równa się klasie antypoślizgu na mokro! Inną praktyczną kwestią jest to, że płytki antypoślizgowe są niestety trudniejsze do utrzymania w czystości, gdyż posiadają chropowatą powierzchnię, w której łatwej gromadzi się i zatrzymuje brud.