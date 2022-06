Jak feniks z popiołów!

To już ostatnie zdjęcie tego niezwykłego budynku. Sami mieliście okazję przekonać się o tym, że nie zawsze należy spisywać stare ruiny na straty, bo potrafią one stanowić idealny punkt wyjścia do stworzenia naprawdę oryginalnych obiektów. Przestrzeń, którą zaprojektowali nasi specjaliści jest wprost idealna do tego, by pozwolić sobie na pełen relaks. Wygodne meble ogrodowe z pewnością go ułatwiają. Patrząc na tak zaaranżowany dom można się rozmarzyć…

Szukacie innych przykładów olśniewających domów? Sprawdźcie koniecznie:

homify 360°: dom nad stawem w Grojcu