Domek na drzewie dla dorosłych!

W salonie ma się wrażenie, że jest tu niższy sufit, na którym umieszczono drewniane belki. Pozornie ciaśniejsza przestrzeń sprawia, że salon jawi się cieplej i przytulniej. O wrażenie to dba także komfortowy komplet mebli wypoczynkowych, gwarantujący liczne miejsca do siedzenia i leżenia. Telewizor wbudowano w ścianę. Przez co nie zabiera miejsca. Jeżeli chodzi o dekoracje, to są one nieliczne, ale wprowadzają wyjątkowy klimat do tego miejsca.