Meble ogrodowe drewniane – w sam raz na lato!

Oto klasyczny przykład drewnianego fotela z brązowym obiciem. Do tego ogrodu został przewidziany mebel dla dzieci i dorosłych – hamak umocowany na drewnianym, grubym patyku. Hamaki rozłożyste, ze stelażem w postaci prostych kijów na jego dwóch końcach, są dużo wygodniejsze w użytkowaniu, ponieważ się nie zwijają. To jest niedrogi, bardzo pożyteczny do relaksu wypoczynek, który warto mieć w swoim ogrodzie, a nawet na balkonie!