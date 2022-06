Bajeczne 49m2 w Krakowie!

Dziś zabierzemy Was do Krakowa, gdzie na relatywnie niewielkiej powierzchni 50 metrów kwadratowych zaaranżowano wnętrze, któremu ciężko się oprzeć. Urządzone w stylu prowansalskim, pełne romantycznych akcentów, przenosi swoich mieszkańców do niemalże baśniowego świata. Dzięki licznym detalom, doskonale dobranej kolorystyce i naturalnym materiałom prezentuje się niezwykle przytulnie.

We wnętrzu tym nie brakuje jednak najnowszych designerskich akcesoriów i mebli. Neutralna, elegancka aranżacja ożywiona została kolorowymi, niemalże neonowymi dodatkami, co dodaje całości nowoczesności i świeżości. Niewielka powierzchnia mieszkania zrekompensowana została poprzez spójną i przemyślaną aranżację, której końcowy efekt zachwyca!