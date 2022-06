Dom współczesnej Baby Jagi!

Głównym elementem tej kuchni z widokiem jest sporych rozmiarów wyspa. Zawiera ona w sobie zlew, piekarnik, kuchenkę, strefę przygotowania oraz oczywiście miejsce do przechowywania. Szarości i biele tworzą niezwykle elegancką kombinację. W głębi widzimy długi stół jadalni, idealny na rodzinne obiady oraz do podejmowania gości. Jeszcze dalej rysuje się przed nami strefa salonu, gdzie do odpoczynku zachęcają kolorowe meble…