Ultra nowoczesny dom na wsi!

Przy tworzeniu tego niesamowitego projektu architektom zależało na stworzeniu wygodnych przestrzeni nie tylko wewnątrz domu, ale także na zewnątrz. Jedną z nich jest ten ogromny taras po stronie południowej, z zadaszeniem robiącym wrażenie. Pełni on też ważną funkcję – nie pozwala by intensywne promienie słońca wpadały bezpośrednio do domu, na pierwszym piętrze nie ma obawy o gorąc nie do wytrzymania. Parter zaś znajduje się częściowo pod ziemią, dzięki czemu zawsze jest tam rześko. Oświetla go system horyzontalnych okien. Dodajmy jeszcze, że wyjście na taras to oczywiście duże przeszklenie, przez co granice między wnętrzem a zewnętrzem rozpływają się.