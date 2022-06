Zderzenie dwóch żywiołów!

Na koniec zaglądamy do łazienki, gdzie drewno także spotyka się z chłodniejszymi materiałami. Dominująca tutaj kolorystyka, oparta na brązie i szarościach, nawiązuje do palety barw widocznej w innych miejscach w domu. Niewielki metraż sprawił, że zamiast wanny jest tutaj prysznic. Pomimo ograniczeń przestrzennych zdołano jednak stworzyć łazankę stylową i wygodna. Szklana zabudowa prysznica wprowadza do wnętrza element lekkości i transparentności. Jest to doskonałe rozwiązanie do niewielkich pomieszczeń.

