Ergonomia w kuchni – tak wygląda przyszłość!

Kuchnia to serce każdego domu, jej aranżacja powinna ułatwiać nam codzienne czynności, być funkcjonalna oraz dopasowana do naszych osobistych potrzeb. Mogłoby się wydawać, że zaprojektowanie idealnej przestrzeni kuchennej nie powinno sprawiać nam trudności, wystarczą prawidłowe pomiary, dopasowanie kształtu zabudowy do pomieszczenia oraz dobranie głównego materiału, który będzie jednocześnie piękną ozdobą kuchni. Jak stworzyć prawidłowe warunki do pracy oraz uniknąć różnego rodzaju problemów funkcjonalnych? W dzisiejszych artykule postaramy Wam się pomóc w zaprojektowaniu wymarzonej, praktycznej kuchni.

Przede wszystkim powinniśmy zacząć od pomiaru przestrzeni, z którą mamy do czynienia. Podstawą każdej aranżacji wnętrza jest jej rozmiar. Mając do czynienia z pomieszczeniem przestronnym, jasnym łatwiej jest nam dobrać kształt zabudowy, kolor frontów kuchennych oraz oświetlenie. Jednak nie każdy posiada ten komfort otwartej przestrzeni. Częściej spotykamy się z kuchniami, których wymiary są ograniczone, a ich dostęp do światła naturalnego nie jest zadowalający. W takim przypadku musimy przede wszystkim dobrać odpowiedni kształt zabudowy oraz kolor frontów kuchennych. Kształt zabudowy gwarantuje nam po pierwsze bezproblemowe poruszanie się po kuchni. Łatwy dostęp do szafek, odpowiednia przestrzeń, która daje nam swobodę ruchu to podstawy funkcjonalnej kuchni. Pamiętajmy również, że kolor jaki dobierzemy do tej przestrzeni odgrywa także istotną rolę. Odpowiednio dobrana barwa potrafi przyczynić się do naszego lepszego bądź gorszego samopoczucia, warunkuje nasz nastrój oraz sprawia, że podchodzimy bardziej energicznie do zawodowych wyzwań. W przestrzeni kuchennej źle dobrana kolorystyka może sprawić, że pomieszczenie to stanie się przytłaczające, chaotyczne, źle zorganizowane oraz mało reprezentatywne. W kuchni najczęściej zasiadamy z rodziną do wspólnych posiłków, tutaj przygotowujemy wszystkie potrawy, często poruszamy trudne, rodzinne tematy, oraz staramy się uściślać więzi między członkami rodziny. Zadbajmy zatem o odpowiednią tonację kolorystyczną, która nie tylko będzie estetycznie, z gustem się prezentowała, ale także nastroi nas do pozytywnego myślenia i działania, wpłynie na nasze relacje oraz ukoi nerwy.