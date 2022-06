Drzwi wewnętrzne – nietypowe rozwiązania!

W tym artykule skupimy się na niedocenianym elemencie wystroju mieszkania, którymi są drzwi wewnętrzne. Dobrze zaprojektowany wystrój wnętrza musi współgrać z całością w każdym detalu, dlatego oprócz doboru mebli powinniśmy zwrócić uwagę na asortyment drzwi. O tyle o ile ważne są dla samego pomieszczenia, to też dla całego domu, gdyż przeważnie decydujemy się na jeden model, który stosujemy do każdego pokoju. Wynika z tego, że drzwi wewnętrzne muszą wyglądać tak, by nie tylko pasowały do sypialni, pokoju dziecka, łazienki, ale też przedpokoju, drzwi głównych i salonu. Wybierając drzwi wewnętrzne kierujemy się czasami kolorem ścian, a w innym przypadku podłogi.

Tutaj pokażemy Wam drzwi wewnętrzne w różnych, także niestandardowych odsłonach, po to by odświeżyć nudny wizerunek tego niezbędnego w każdym domu wyposażenia. Przekonacie się, jak można oryginalnie wkomponować drzwi do wystroju mieszkania; ściany i co zrobić by dodać im wyjątkowego charakteru.