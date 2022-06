Fantastyczne pomysły na pokoje młodzieżowe!

W wysokich pomieszczeniach można sobie pozwolić na antresolę, która jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla pokoju młodzieżowego. Służy on jako sypialnia, pokój do nauki i do relaksu, więc wydzielenie odrębnej strefy, która oznacza spanie, relaks lub zabawę, to stworzenie pewnej granicy pomiędzy poszczególnymi czynnościami. Jest to też ciekawy dodatek do wystroju, który urozmaica przestrzeń., a poza tym może pomóc w odpowiedniej organizacji czasu, której dopiero uczymy się w wieku dorastania. Jeżeli na górze jest strefa spania, to nie odrabiamy tam lekcji, a przebywając koło biurka automatycznie kojarzymy je z nauką. I odwrotnie: jeśli na 'piętrze' znajduje się strefa nauki, to wspinając się po schodkach od razu nastawiamy się na intensywne zdobywanie wiedzy.

Mając już antresolę warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu, tak jak w tym przypadku, siatką ochronną. Może być to również element dekoracyjny. Sama antresola jest świetnym elementem wysokich wnętrz. Nie tylko pokoje młodzieżowe na niej zyskują!