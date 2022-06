9 rzeczy, które powinien mieć każdy miłośnik dobrego designu!

Wszyscy lubimy otaczać się pięknymi przedmiotami. Nawet jeśli ktoś nie przykłada do tego wagi kiedyś odkryje, że życie w ładnym, estetycznym otoczeniu i wśród pięknych przedmiotów ma jednak wpływ i znaczenie na nasze funkcjonowanie oraz ogólne samopoczucie. Zaskakująco, może to być, na przykład jeden z mobilizujących czynników do życia pełną piersią, w takim samym stopniu jak dbanie o urodę, która dodaje pewności siebie i uśmiechu na co dzień.

Charakterystycznymi cechami designerskich przedmiotów we współczesnym rozumieniu są nowoczesne formy, kształty i kolory. Może to być też minimalizm, ale w jak najwyższej jakości wykonania i tworzywa z jakiego te przedmioty lub meble są wykonane. Dziś wiemy, że dobry design nie polega tylko na oryginalnym pomyśle lub finezyjnym kształcie, ale też na kunszcie rzemiosła i uwypuklającej się w rzeczy, na pierwszy rzut oka, trosce o nienaganny wygląd detalu.

