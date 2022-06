10 pomysłów na nowoczesne kuchnie!

Mały powrót do przeszłości – tablice do pisania rodem z podstawówki to ostatnio gorący trend nie tylko w domowych kuchnia, ale i lokalach gastronomicznych. Na takiej tablicy można łatwo przekazać wiadomość dla reszty domowników, zapisać listę zakupów lub motywujące hasło. Co mają wspólnego tablice do pisania i nowoczesne kuchnie? Przede wszystkim obie są funkcjonalne i estetycznie kompatybilne, bazują na bieli i czerni.